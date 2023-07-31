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Bayrampaşa'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 polis yaralandı...

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Giriş: 31.07.2023 01:41
İddiaya göre Bayrampaşa'da henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 5 kişiden oluşan iki grup arasında bir silahlı çatışma meydana geldi. Çatışmada bir polis memuru yararlanarak hastaneye kaldırıldı.
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