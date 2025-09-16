Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı’nda korkutan yangın

Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı’nda vatandaşları taşıyan metrobüs aracı yandı. Vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı atarken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol alınan yangında ölen ya da yaralana olmadı.

