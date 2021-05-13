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Bayramın ilk gününde şehitlikte duygu dolu anlar: Sen bana gelemedin ama ben sana geldim

DHA
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Giriş: 13.05.2021 15:34
Güncelleme:13.05.2021 15:46
Kanlıpınar Şehitliği, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit ailelerini ağırladı. Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşanırken, şehit yakını çocuklar bayram kıyafetleriyle şehit kabirlerinin başında yerini aldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın annesi Nurhan Karaca, “Bayramın mübarek olsun oğlum, sen bana gelemedin ama ben sana geldim” sözleriyle yürek dağladı. Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in eşi Yeter Çetin “Buruğuz, eksiğiz” dedi.
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