Bayram dönüşü kilit kavşakta son durum ne?

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, milyonlarca vatandaşın dönüş yolculuğuna geçmesiyle birlikte Türkiye’nin ulaşım ana damarlarında trafik yoğunluğu zirve noktasına ulaştı. Özellikle 43 ilin kesişim noktası olan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale-Ankara yolunda araç kuyrukları kilometreleri bulurken, jandarma ekipleri bölgede 7/24 esasına dayalı, kuş uçurtmayan bir denetim mekanizması başlattı. Tatilin acıya dönüşmemesi için adeta 'sıcak temas' hattı kuran ekipler, hem sürücüleri uyarıyor hem de güvenli trafik akışını sağlamak için canla başla mücadele ederken A Haber Muhabiri Şener Çetin trafiğin kilitlendiği noktadan ayrıntıları aktardı.