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Bayburt’ta vahşet! Eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 09:49
Bayburt Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’nde bir kadın vahşice öldürüldü. Eski iş arkadaşıyla tartışan 41 yaşındaki 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu, 45 yaşındaki Fuat Sağut tarafından boğularak katledildi.
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