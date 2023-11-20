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Batman'da sel felaketi: 4 ölü

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 13:26
Batman'da şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Sele kapılan aynı aileden üçü çocuk dört kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bölgeden son durumu aktardı.
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