17 Eylül 2023, Pazar
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Batman’da cami iskelesi çöktü: 1’i ağır 3 yaralı
Olay, Batman kent merkezi Pazaryeri Mahallesinde bulunan Zehra Camiinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre camiinin mozaik taşlarını döşemek üzere 8 kat boyunca yükseltilen iskele, ağırlığa daha fazla dayanamayınca çöktü. İskelenin üzerinde bulunan 40 yaşındaki Abdullah Kinençe, 32 yaşındaki Furkan Kiyatsil ve henüz ismi öğrenilemeyen bir işçi daha yaralandı. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 işçi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.