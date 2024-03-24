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Batman'da 'Anadolu semenderi' görüntülendi

İHA
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Giriş: 24.03.2024 15:40
Batman’da Sason ilçesinde, “Anadolu semenderi” olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.
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