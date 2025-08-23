Başköy’deki ev yangını korkuttu: Çok sayıda ekip seferber oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy köyünde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın kısa sürede bitişik evlere sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere müdahale için Tavşanlı Belediyesi, çevre beldelerin itfaiye ekipleri, orman işletmesi ve Garp Linyit İşletmesi arazözleri seferber oldu. Yangında Hasan Ş., Hüseyin Ş. ve Şerif A.’ya ait evler kullanılamaz hale geldi. Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutu henüz netleşmedi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN