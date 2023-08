Başkentte 3 trafik magandası kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Keçiören ilçesinde 19 Ağustos Cumartesi günü aracıyla seyir halinde bulunan M.E. önünde aniden O.C.A., B.İ. ve A.İ.İ.’nin bulunduğu aracın durması sonucu hafif hasarlı trafik kazasına karıştı. O.C.A., küfürler ederek araçtan indi ve polis çağırmak isteyen M.E. den kaza sebebiyle önce 5 bin TL, sonra 2bin 500 TL istedi. O.C.A. aldığı olumsuz yanıt üzerine M.E.’nin aracına tekme atarak zarar verdi. Belinden silah çıkaran B.İ., M.E.’ye ‘Seni öldürürüm’ diye tehditler savurarak elindeki tabanca ile aracın farını ve sağ arka camını patlatıp, hakaretler etti. Parayı alamayacağını anlayan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayda maddi ve manevi zarar gören M.E. çevredekilerin çektikleri olay anına ait videoyu vermesiyle Keçiören İlçe emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Videonun incelenmesinin ardından harekete geçen ekipler şahısların kimliklerini belirledi. Şüpheli şahısları yakalamak üzere çok yönlü çalışmalarına başlayan ekipler, yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan O.C.A başta olmak üzere, B.İ. ve A.İ.İ.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili gerekli adli işlemler yapılarak adliyeye sevk edildi.