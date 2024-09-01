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Başkan Erdoğan'dan Haliçport Projesi açılış töreninde yatırımcılara destek mesajı

Başkan Erdoğan'dan Haliçport Projesi açılış töreninde yatırımcılara destek mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 16:17
Güncelleme:01.09.2024 16:18
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, İstanbul Haliçport Projesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında turizm sektörünün önemine vurgu yaparken, "Turizmi stratejik alan olarak gördük. Türk ekonomisinin lokomotifi haline getirdik." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca iş dünyasına destek mesajını yinelerken, "Yatırımcımızın daima yanındayız." ifadelerini kullandı.
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