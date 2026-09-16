Sıcaklık düşüyor sağanak etkisini artırıyor! Meteoroloji'den 12 il için uyarı

Yurt genelinde sonbahar etkisini hissettirmeye başlarken, mega kent İstanbul güne yağış ve ani sıcaklık düşüşüyle uyandı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı megakentte ve yurt genelinde yağışların seyrine ilişkin kritik bilgileri canlı yayında paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sağanağın etkisini sürdüreceği saatleri açıklarken; Ankara, Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok bölge için sel ve su baskını uyarısında bulundu.