Serada 6 lira markette 90 lira! Bu kadar fark kimin cebine giriyor?

İzmir Menderes’te serada kilosu 6 liradan alıcı bulan salatalık, marketlerde 50, 60, 70, hatta 90 liraya kadar çıkan fiyatlarla tüketiciye ulaşıyor. Üretici Aziz Altınova, tarladan markete uzanan zincirde oluşan fiyat farkına A Haber’de tepki göstererek, “Bizden 6 liraya alıp da 50 liraya, 60 liraya sattığı çok zorumuza gidiyor” dedi. Altınova, artan maliyetlere rağmen emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, “Böyle giderse de üretici kalmayacak” ifadelerini kullandı.