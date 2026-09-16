-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Serada 6 lira markette 90 lira! Bu kadar fark kimin cebine giriyor?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Serada 6 lira markette 90 lira! Bu kadar fark kimin cebine giriyor?

İzmir Menderes’te serada kilosu 6 liradan alıcı bulan salatalık, marketlerde 50, 60, 70, hatta 90 liraya kadar çıkan fiyatlarla tüketiciye ulaşıyor. Üretici Aziz Altınova, tarladan markete uzanan zincirde oluşan fiyat farkına A Haber’de tepki göstererek, “Bizden 6 liraya alıp da 50 liraya, 60 liraya sattığı çok zorumuza gidiyor” dedi. Altınova, artan maliyetlere rağmen emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, “Böyle giderse de üretici kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'da sert düşüş! BIST 100'de kayıp yüzde 6'yı aştı
Sonraki Video
Borsa İstanbul'da sert düşüş! BIST 100'de kayıp yüzde 6'yı aştı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar