Yunanistan’ın hadsiz hamlesine TSK'dan gözdağı! A Haber'de çarpıcı analiz: 12 mil ile "oldu bitti" hesabı tutmaz

Ege’de Yunanistan’ın adımları ve 12 mil tartışması yeniden gündemde. A Haber’de konuşan Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Ege Ordu Komutanlığı’nın olası bir harekat durumunda mevcut yaklaşık 13 bin kişilik gücünü 130 bine çıkarabilecek yapıda olduğunu belirterek, Atina'nın Türkiye’nin sabrını sınamaması gerektiğini belirterek Yunanistan'ın silahsızlandırılmış statüdeki adımları ve karasularına ilişkin politikalarının gerilimi tırmandırdığını ifade etti.