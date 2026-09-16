-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Görenler gözlerine inanamadı! Otomobil giderken tamir yaptı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:

Görenler gözlerine inanamadı! Otomobil giderken tamir yaptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tamirci, seyir halindeki otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde çalışma yaptı. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Sümela Manastırı'nda ziyaretçi rekoru! 8,5 ayda 520 bin kişi geldi
Sonraki Video
Sümela Manastırı'nda ziyaretçi rekoru! 8,5 ayda 520 bin kişi geldi
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar