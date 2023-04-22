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Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesindeki köy evlerinin teslim töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 22.04.2023 18:48
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde büyük bir yıkımın yaşandığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devlet kısa sürede inşa ettiği evleri hak sahiplerine teslim ediyor. Kalıcı konutların teslim töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan, çiftçilere yönelik Akıllı Köy Evi projesiyle yeni bir model ortaya koyacaklarını açıklayarak çiftçilere yönelik faizsiz kredi dahil 10 yeni müjdeyi duyurdu. Yeni projenin adını da duyuran Başkan Erdoğan, “Amanos Tünelleri’nin inşasına başlıyoruz. Tüneller, Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı ile katlayarak artıracaktır.” ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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