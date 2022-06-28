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Başkan Erdoğan'dan Cüneyt Arkın için taziye mesajı

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Giriş: 28.06.2022 11:43
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında "Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
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