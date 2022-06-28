Başkan Erdoğan'dan Cüneyt Arkın için taziye mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında "Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN