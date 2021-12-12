12 Aralık 2021, Pazar
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Başkan Erdoğan’a bombalı saldırı girişimine 3 tutuklama
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer alan polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcıyla ilgili tutuklama haberleri geldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.