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Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nı ziyaret etti

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Giriş: 07.11.2023 15:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize ziyaretinin son gününde baba ocağı Güneysu'daydı. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan ardından Ayder Yaylası'na çıktı. Yayladaki çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası’nı ziyaret etti
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nı ziyaret etti
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