Başka yerde çay içme kavgası! İki aile birbirine girdi

Diyarbakır'da bir çay ocağı işletmecisi akrabasının başka bir yerde çay içmesine sinirlendi. İkili arasında kavga çıktı yetmedi yakınları da dahil oldu. Olayda 2 kişi yaralandı.

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