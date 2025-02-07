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Başıboş köpeklerden son anda kurtuldu! Kafatası çatladı

Başıboş köpeklerden son anda kurtuldu! Kafatası çatladı

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Giriş: 07.02.2025 12:12
Türkiye'de başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Üstüne gelen köpeklerden kaçmaya çalışan 16 yaşındaki Salih Yıldırım, dengesini kaybederek yere düştü. Olayda başını kaldırıma çarpan Yıldırım'ın kafatasında çatlak oluştu. Yaralanan genç, 'Ben yine kaçabildim ama ufak bir çocuk olsaydı çok daha tehlikeli olurdu' dedi
Başıboş köpeklerden son anda kurtuldu! Kafatası çatladı
Başıboş köpeklerden son anda kurtuldu
Başıboş köpeklerden son anda kurtuldu
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