Başıboş köpeklerden son anda kurtuldu! Kafatası çatladı

Türkiye'de başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Üstüne gelen köpeklerden kaçmaya çalışan 16 yaşındaki Salih Yıldırım, dengesini kaybederek yere düştü. Olayda başını kaldırıma çarpan Yıldırım'ın kafatasında çatlak oluştu. Yaralanan genç, 'Ben yine kaçabildim ama ufak bir çocuk olsaydı çok daha tehlikeli olurdu' dedi