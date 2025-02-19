Başıboş köpekler çocuğuna bez almaya giden vatandaşa saldırdı!

İzmir’in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Temsilcisi Eyüp Unutur, akşam saatlerinde küçük çocuğunun bezinin bitmesi üzerine markete gitmek için dışarıya çıktı. Bu sırada bir tekel bayinin önünden geçerken köpeklerin saldırısına uğradı. Kendisini korumaya çalışan 25 yaşındaki vatandaş, kaçarak tekel bayiye sığınmaya çalıştı. Tekel bayide bulunan kişiler içeri girmeye çalışan Unutur’a tehditler savurarak ve saldırarak oradan uzaklaşmasını istedi. Daha sonra Unutur, abisi ve eniştesiyle olayın yaşandığı yere gelip neden böyle davranıldığını öğrenmeye çalışırken, tekel bayi ve çevresinde bir anda kalabalık oluşmasıyla yaklaşık 20 kişinin bıçaklı ve kalaslı saldırısına uğradı. Yaralanan Unutur ve ailesi önce hastaneye daha sonra da suç duyurusunda bulunmak için karakola gitti. Yaşanan bu olay sonrasında saldırıda bulunan iki kişi tutuklandı.

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