19 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Başıboş köpekler çocuğuna bez almaya giden vatandaşa saldırdı!
Başıboş köpekler çocuğuna bez almaya giden vatandaşa saldırdı!

Başıboş köpekler çocuğuna bez almaya giden vatandaşa saldırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2025 20:35
İzmir’in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Temsilcisi Eyüp Unutur, akşam saatlerinde küçük çocuğunun bezinin bitmesi üzerine markete gitmek için dışarıya çıktı. Bu sırada bir tekel bayinin önünden geçerken köpeklerin saldırısına uğradı. Kendisini korumaya çalışan 25 yaşındaki vatandaş, kaçarak tekel bayiye sığınmaya çalıştı. Tekel bayide bulunan kişiler içeri girmeye çalışan Unutur’a tehditler savurarak ve saldırarak oradan uzaklaşmasını istedi. Daha sonra Unutur, abisi ve eniştesiyle olayın yaşandığı yere gelip neden böyle davranıldığını öğrenmeye çalışırken, tekel bayi ve çevresinde bir anda kalabalık oluşmasıyla yaklaşık 20 kişinin bıçaklı ve kalaslı saldırısına uğradı. Yaralanan Unutur ve ailesi önce hastaneye daha sonra da suç duyurusunda bulunmak için karakola gitti. Yaşanan bu olay sonrasında saldırıda bulunan iki kişi tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başıboş köpekler çocuğuna bez almaya giden vatandaşa saldırdı!
Başıboş köpekler çocuğuna bez almaya giden vatandaşa saldırdı!
Başıboş köpekler çocuğuna bez almaya giden vatandaşa saldırdı!
İstanbul’da karla imtihan! Akşam saatlerinde trafiğin son durumu nedir?
İstanbul'da karla imtihan! Akşam saatlerinde trafiğin son durumu nedir?
A Haber İstanbul’da kar nöbetinde!
A Haber İstanbul'da kar nöbetinde!
Başkent’te kar yağışı başladı!
Başkent’te kar yağışı başladı!
Yediemin otoparkından çalınan 4 araç operasyonla bulundu!
Yediemin otoparkından çalınan 4 araç operasyonla bulundu!
İstanbul Havalimanı’nda yoğun kar yağışı!
İstanbul Havalimanı’nda yoğun kar yağışı!
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı!
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı!
Sultangazi’de araçlar kara gömüldü!
Sultangazi'de araçlar kara gömüldü!
A Haber ekiplerinin araçları mahsur kaldı
A Haber ekiplerinin araçları mahsur kaldı
Beyoğlu’ndaki 3 katlı binada yangın çıktı
Beyoğlu'ndaki 3 katlı binada yangın çıktı
Pendik Metro İstasyonu’nda facia!
Pendik Metro İstasyonu'nda facia!
İstanbul’da okullar tatil edildi
İstanbul’da okullar tatil edildi
Daha Fazla Video Göster