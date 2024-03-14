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Başakşehir’de "yol verme" kavgası kanlı bitti!

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Giriş: 14.03.2024 01:10
Başakşehir’de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünün önce önüne kırıp, ardından kalp hizasından bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken şoför ise ağır yaralandı.

Olay, saat 21.20 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 LD 0371 plakalı 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu. Araçtan inen şüpheli, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.'yı kalp hizasından bıçakladı. Otobüsteki diğer yolcular dehşete düşerken şüpheli şahıs, aracına tekrar binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K., ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, otobüsün içinde çalışma yaparken polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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