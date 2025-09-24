24 Eylül 2025, Çarşamba

Başakşehir'de iş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
Başakşehir’de iş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti

Başakşehir’de iş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 24.09.2025 09:24
Güncelleme:24.09.2025 09:24
Başakşehir’de bir firmanın Moldova uyruklu çalışanı Nicolai Palamarcıuc'un, iş yerine ait olduğu iddia edilen evrakları aldığı görenler iş yeri sahibine haber verdi. Dükkana gelen iş yeri sahibinin akrabaları, Nicolai Palamarcıuc'u dükkanın üst katına çıkardı. Dükkandan gelen sesler üzerine çevredekilerin yaptığı ihbarla adrese gelen polis ekipleri, Palamarcıuc'un elleri ve ayakları bağlanmış halde darbedildiğini görerek olaya müdahale etti. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarcıuc hayatını kaybetti. Dükkandaki 4 kişi gözaltına alındı.
