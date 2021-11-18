18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başakşehir'de, ağaçlık alanda çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu

Başakşehir'de, ağaçlık alanda çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2021 16:56
Başakşehir'de, ağaçlık alanda çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu. Cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti. Durum, polise bildirildi. Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri de ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi. Bektaş Çetinkaya, "Fark eden ağabey dokunmuyor, ölü olduğunu fark ediyor. Polise durumu bildiriyor. Belli bir süre beklediler burada. İnceleme sonrasında götürdüler" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Metrelerce havaya savrulup duvara çarptı!
Metrelerce havaya savrulup duvara çarptı!
Başakşehir’de çarşafa sarılı cenin bulundu
Başakşehir’de çarşafa sarılı cenin bulundu
Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia!
Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia!
Dehşet anları kamerada
Dehşet anları kamerada
19. yüzyıldan kalan hamam gün yüzüne çıkarıldı
19. yüzyıldan kalan hamam gün yüzüne çıkarıldı
Vahşetin boyutu otopsi raporunda
Vahşetin boyutu otopsi raporunda
Kaza yapan motosiklet sürücüsü otomobilin altına kalmaktan kıl payı kurtuldu
Kaza yapan motosiklet sürücüsü otomobilin altına kalmaktan kıl payı kurtuldu
Zehir tacirlerine dev operasyon
Zehir tacirlerine dev operasyon
Bir anlık ihmal ölümün kıyısına götürdü
Bir anlık ihmal ölümün kıyısına götürdü
Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk
Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk
Denizde maske kirliliği
Denizde maske kirliliği
291 anıt ağaç restorasyona alındı
291 anıt ağaç restorasyona alındı
Daha Fazla Video Göster