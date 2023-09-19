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Başakşehir Güvercintepe'de İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var

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Giriş: 19.09.2023 15:52
Son dakika haberi... Başakşehir Güvercintepe'de İETT otobüsü rampada devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
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İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var
İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var
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