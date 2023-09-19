Başakşehir Güvercintepe'de İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var

Son dakika haberi... Başakşehir Güvercintepe'de İETT otobüsü rampada devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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