13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bartınlı balıkçı teknesi ile birlikte denizde kayboldu

Bartınlı balıkçı teknesi ile birlikte denizde kayboldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2024 15:57
Karadeniz'in Bartın açıklarında balık avlayan bir balıkçı , teknesi ile birlikte denizde kayboldu. Yaklaşık 13 saattir aranan balıkçı ve teknesine henüz ulaşılamadı.
Fıstık hırsızlığına karşı dronelarla koruma
Fıstık hırsızlığına karşı dronelarla koruma
Muş’ta aranması bulunan 2 kişi yakaladı
Muş'ta aranması bulunan 2 kişi yakaladı
Manisa’da ilk kez ‘kapalı böbrek taşı ameliyatı’ yapıldı
Manisa’da ilk kez ‘kapalı böbrek taşı ameliyatı’ yapıldı
400 bin lira dolandırıp kayıplara karıştılar
400 bin lira dolandırıp kayıplara karıştılar
Bartınlı balıkçı teknesi ile birlikte denizde kayboldu
Bartınlı balıkçı teknesi ile birlikte denizde kayboldu
Elazığ’da dilenci operasyonu
Elazığ’da dilenci operasyonu
Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak
"Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak"
Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü?
Narin Güran cinayetini ses kaydı mı çözdü?
3 milyar hacimli operasyon!
3 milyar hacimli operasyon!
Irak’ta 19 terörist öldürüldü
Irak'ta 19 terörist öldürüldü
Erzurum’un Oltu ilçesinde feci trafik kazası
Erzurum’un Oltu ilçesinde feci trafik kazası
Yıldız Sarayı’nın ziyaret günü değişti
Yıldız Sarayı’nın ziyaret günü değişti
Daha Fazla Video Göster