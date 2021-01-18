18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bartın'da arama çalışmalarında son durum ne? Vali Sinan Güner A Haber'de anlattı

Bartın'da arama çalışmalarında son durum ne? Vali Sinan Güner A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2021 13:35
Güncelleme:18.01.2021 13:44
Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Detayları Bartın'da bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Bartın Valisi Sinan Güner arama çalışmaları hakkında A Haber canlı yayınında bilgiler verdi.

Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Detayları Bartın'da bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Bartın Valisi Sinan Güner arama çalışmaları hakkında A Haber canlı yayınında bilgiler verdi.

Güner, "Olumsuz koşullardan dolayı denizde arama yapamıyoruz" ifadelerini kullandı ve arama çalışmalarını karadan devam ettiğini belirtti.

Bartın Valisi Sinan Güner batan gemiyle ilgili son dakika gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı BARTIN VALİSİ SİNAN GÜNER BATAN GEMİYLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ A HABER CANLI YAYININDA ANLATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Arama çalışmalarında son durum ne?
Arama çalışmalarında son durum ne?
ABD Türk tabancasını 2020'nin en iyisi seçti
ABD Türk tabancasını 2020'nin en iyisi seçti
Denizli-Antalya yolunda son durum ne?
Denizli-Antalya yolunda son durum ne?
Yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
İtalya'dan Pfizer'a aşı davası
İtalya'dan Pfizer'a aşı davası
Barajlarda son durum ne?
Barajlarda son durum ne?
Hesabına para yattı! Korkudan sokağa çıkamıyor
Hesabına para yattı! Korkudan sokağa çıkamıyor
Bağda servet buldu
Bağda "servet" buldu
Sivrisinekler kansere çare olabilir mi?
Sivrisinekler kansere çare olabilir mi?
Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor!
Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor!
Dünyanın en nadir türlerinden
Dünyanın en nadir türlerinden
Daha Fazla Video Göster