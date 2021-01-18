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Bartın'da arama çalışmalarında son durum ne? Vali Sinan Güner A Haber'de anlattı
Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Detayları Bartın'da bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Bartın Valisi Sinan Güner arama çalışmaları hakkında A Haber canlı yayınında bilgiler verdi.
Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Detayları Bartın'da bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Bartın Valisi Sinan Güner arama çalışmaları hakkında A Haber canlı yayınında bilgiler verdi.
Güner, "Olumsuz koşullardan dolayı denizde arama yapamıyoruz" ifadelerini kullandı ve arama çalışmalarını karadan devam ettiğini belirtti.