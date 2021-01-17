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Bartın Valisi Sinan Güner batan gemiyle ilgili son dakika gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 15:36
Güncelleme:17.01.2021 15:38
Son dakika haberleri... Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisine ilişkin A Haber canlı yayınında son durumu aktardı. Güner'in verdiği bilgiye göre 12 mürettebattan 6 kişi kurtarıldı 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin cansız bedeninin kıyıya vurduğunu ifade eden Vali Güner 2 cansız bedeninde su üzerinde olduğunu toplamda 4 can kaybının olduğunu ifade etti.

Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisine ilişkin, "Toplam mürettebat 12 kişi. Şu ana kadar 6 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin ise cansız bedeni bota alındı." dedi.

Vali Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin Bartın Limanı ile bir alakasının olmadığı için ilk etapta net bilgilere ulaşmanın güç olduğunu söyledi.

Daha sonra Ankara üzerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda, bir düzeltme yapmaları gerektiğini belirten Güner, "Geminin Rus bandıralı olduğunu belirtmiştik ama Palau bandıralı olduğunu öğrendik. Arvin isimli gemi Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıdığı sırada hava muhalefetinden dolayı Bartın Limanı'na sığınmaya çalışıyor. Geminin mürettebatı Ukrayna vatandaşı." şeklinde konuştu.

Vali Güner, "Toplam mürettebat 12 kişi. Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin cansız bedeni de bota alındı. Yüksek dalgalar var, dalgalar nedeniyle bot etrafını göremiyor. Karadan yönlendirmelerle ulaşmaya çalışıyoruz. Kayalıkların olduğu bölgede el sallayan 2 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu arada, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Fatih Gemisi de kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Ereğli'den bölgeye sevk edildi.

Öte yandan, Arvin isimli geminin 114 metre uzunluğunda 14 metre genişliğinde olduğu öğrenildi.

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