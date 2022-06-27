Bartın Valisi Nurtaç Arslan A Haber’e konuştu: İşi olmayan dışarı çıkmasın

Son Dakika haberleri… Batı Karadeniz’de sağanak yağış alarmı verildi. Bartın’da dere yatağına yakın olan yerlerdeki evler ve iş yerleri boşaltılıyor. Taşkınlar nedeniyle araç geçişleri durduruldu. A Haber konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Ana yollar açık ama zaman zaman kapatabiliyoruz. Kriz Merkezi’nde 7/24 çalışmaları sürdürüyoruz. Kirazlı Köprü Barajı yüzde 45 seviyesinde dolu” dedi.

Nurtaç Arslan'ın A Haber'de yaptığı açıklamaları:

"Bartın'da son 3 gün içerisinde yaklaşık 250 kilogram yağış aldı. Son 6 saat içerisinde 50 kilogram civarında yağış aldık. Şu anda yağışlar devam ediyor. Yağılar merkezde ve belde yoğun olarak sürüyor. Geçen hafta Cuma gününden beri kriz merkezinden 7/24 Türkiye Afet Planı kapsamında çalışmaları sürdürüyoruz. Bütün gelişmeleri takip ediyoruz.

Tüm ekipler sahada görevlerini sürdürüyor. İhbarlar üzerine ekiplerimizi anında yönlendiriyoruz. Ekiplerimiz yardımlarını sürdürüyor. Ana yollarımız açık ama dönem dönem kapatabiliyoruz. Bartın Irmağı'nda bir yükselme oldu.

Dere kenarlarında bulunan esnafımızı ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızı sürekli olarak uyarıyoruz ve anonslar yapıyoruz. Bölgede bulunan araçları kaldırıyoruz, dükkanlarımızı boşaltıyoruz. Gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Hasar tespit ekiplerimiz sahada. Yağıştan etkilenen vatandaşlarız zararlarını karşılamak adına ekiplerimiz çalışıyor.

Şu anda hiçbir can kaybının olmaması bizim için güzel bir durum. Vatandaşlarımızı dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Şu anda kadar 148 bin liralık bir hasar tespiti yaptık. Vatandaşlarımız işleri yoksa kesinlikle dışarıya çıkmamalı."