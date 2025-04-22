23 Nisan 2025, Çarşamba
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Bariyerleri aşan araç karşı şeride geçti: 2 yaralı!
Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolunda Trabzon istikametinden Ordu yönüne seyir halinde olan Ü.A. idaresindeki 34 ZD 8833 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, Ordu’dan Trabzon yönüne ilerleyen E.Ç. yönetimindeki 52 AEV 579 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.