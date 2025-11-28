28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 13:24
Antalya'da bir kişinin aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştuğu kuzenini silahla vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kuzenini tabancayla vuran zanlının, tekrar geri dönüp yerde yatan kuzenine defalarca ateş ettiği görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Hastanede kimyasal alarm
Hastanede kimyasal alarm
Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi
Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi
Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu
Çeşme'deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu
Tuz Gölü’nde kırmızı alarm
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm
Yüzlerce kasa balık yakalandı
Yüzlerce kasa balık yakalandı
Tekneler alevlere teslim oldu
Tekneler alevlere teslim oldu
Tekirdağ’da panelvan minibüs alev topuna döndü
Tekirdağ’da panelvan minibüs alev topuna döndü
İşgal döneminin sessiz tanığı köprü yeniden ayakta
İşgal döneminin sessiz tanığı köprü yeniden ayakta
Pendik’te saldırıya uğrayan muhtar konuştu
Pendik'te saldırıya uğrayan muhtar konuştu
154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi
154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi
Otele el bombası atıldı
Otele el bombası atıldı
Daha Fazla Video Göster