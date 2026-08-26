-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Yerli medyaya küresel kuşatma: "Bu milli güvenlik meselesi"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yerli medyaya küresel kuşatma: "Bu milli güvenlik meselesi"

Milli medyanın ürettiği haber ve içeriklerin küresel dijital platformlar aracılığıyla milyonlara ulaştığı belirtilirken, içerik üreticileri ile bu içeriklerden elde edilen gelir arasındaki ilişki yeni bir tartışma başlattı. Algoritmaların haber görünürlüğüne etkisi ve reklam gelirlerinin paylaşımı konusunda yasal düzenleme ihtiyacı gündeme geldi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber yayınında yaptığı değerlendirmede mevcut sistemin yeniden ele alınmasının zorunlu hâle geldiğini vurguladı.

Önceki Video
Ahbap soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi "Haluk Levent'e hiç güvenmedim"
Ahbap soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi "Haluk Levent'e hiç güvenmedim"
Gaziosmanpaşa'daki kadın cinayetinde kahreden detay! Öldürülmeden önce babasını aramış
Sonraki Video
Gaziosmanpaşa'daki kadın cinayetinde kahreden detay! Öldürülmeden önce babasını aramış
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar