Dijital reklamlar suç ağlarına fon mu sağlıyor? Algoritmalar mercek altında

Sosyal medya platformlarında kullanıcıların karşısına çıkan içeriklerin nasıl belirlendiği ve dijital reklam gelirlerinin hangi kanallara aktığı tartışılıyor. Suç, şiddet ve marjinal içeriklerin algoritmalar aracılığıyla daha görünür hale gelip gelmediği gündemde. Peki, dijital reklam bütçeleri suç bağlantılı ağlara ekonomik kaynak oluşturabilir mi? Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyu değerlendirdi. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca ve kameraman Ahmet Işık, detayları aktardı.