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Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te birlik mesajı: Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te birlik mesajı: Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğini belirterek, “Söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz” mesajını verdi. Türkiye'nin dikensiz gül bahçesinde yaşamadığını vurgulayan Erdoğan, “Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı.

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