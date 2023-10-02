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Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı

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Giriş: 02.10.2023 10:07
Şarkıcı Banu Parlak’ın İstanbul Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. 5 kurşunun isabet ettiği merkezde maddi hasar meydana gelirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Parlak, saldırıdan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı sorumlu tuttu.
Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı
Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı
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