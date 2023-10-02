Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı

Şarkıcı Banu Parlak’ın İstanbul Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. 5 kurşunun isabet ettiği merkezde maddi hasar meydana gelirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Parlak, saldırıdan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı sorumlu tuttu.