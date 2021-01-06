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Baltayla balık avı hayrete düşürdü! Donan dereden elleriyle topladılar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk hüküm sürüyor. Erzurum'un Pazaryeri ilçesinde de dere dondu. Köylüler buzu kırarak sudaki balıkları elleriyle topladı. O anların görüntüsü A Haber ihbar hattına geldi.
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk hüküm sürüyor. Erzurum'un Pazaryeri ilçesinde de dere dondu. Köylüler buzu kırarak sudaki balıkları elleriyle topladı. O anların görüntüsü A Haber ihbar hattına geldi.