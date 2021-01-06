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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Baltayla balık avı hayrete düşürdü! Donan dereden elleriyle topladılar Baltayla balık avı hayrete düşürdü! Donan dereden elleriyle topladılar Son dakika haberi… Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk hüküm sürüyor. Erzurum'un Pazaryeri ilçesinde de dere dondu. Köylüler buzu ellerindeki baltayla kırarak sudaki balıkları elleriyle topladı. O anların görüntüsü A Haber ihbar hattına geldi. Giriş Tarihi: 06.01.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 15:13
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk hüküm sürüyor. Erzurum'un Pazaryeri ilçesinde de dere dondu. Köylüler buzu ellerindeki baltayla kırarak sudaki balıkları elleriyle topladı.
O anların görüntüsü A Haber ihbar hattına geldi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Donan derede elleriyle balık avladılar.
A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Erzurum Pazaryeri İlçesi.
Alıçlı mahallesindeki dere dondu.
Köylüler buzları kırarak sudaki balıkları tek tek yakaladı.