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Baltayla balık avı hayrete düşürdü! Donan dereden elleriyle topladılar

Son dakika haberi… Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk hüküm sürüyor. Erzurum'un Pazaryeri ilçesinde de dere dondu. Köylüler buzu ellerindeki baltayla kırarak sudaki balıkları elleriyle topladı. O anların görüntüsü A Haber ihbar hattına geldi.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.01.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 15:13
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Baltayla balık avı hayrete düşürdü! Donan dereden elleriyle topladılar

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk hüküm sürüyor. Erzurum'un Pazaryeri ilçesinde de dere dondu. Köylüler buzu ellerindeki baltayla kırarak sudaki balıkları elleriyle topladı. O anların görüntüsü A Haber ihbar hattına geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baltayla balık avı hayrete düşürdü! Donan dereden elleriyle topladılar

Donan derede elleriyle balık avladılar.

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Baltayla balık avı hayrete düşürdü! Donan dereden elleriyle topladılar

A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Erzurum Pazaryeri İlçesi.

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Baltayla balık avı hayrete düşürdü! Donan dereden elleriyle topladılar

Alıçlı mahallesindeki dere dondu.

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Baltayla balık avı hayrete düşürdü! Donan dereden elleriyle topladılar

Köylüler buzları kırarak sudaki balıkları tek tek yakaladı.