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Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 01:01
Edinilen bilgiye göre, Batman'da Fatih Mahallesi'nde 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkan 13 kız çocuğu E.A., dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen E.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. E.A’nin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
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Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
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