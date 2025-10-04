Balıklıgöl’e düşen kedi kalp masajıyla hayata döndü

Şanlıurfa'nın simge noktalarından Balıklıgöl'de, yürekleri ısıtan bir kurtarma hikayesi yaşandı. Gölette düşen ve boğulma tehlikesi geçiren kedi, görevli personelin yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

