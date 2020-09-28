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Balıkesir'deki dolu fırtınası hayatı felç etti

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Giriş: 28.09.2020 22:42
Güncelleme:28.09.2020 22:42
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan dolu fırtınası yaşam şartlarını derinden etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, Cunda Adası'nda bir gişe çöktü. Yaralanan gişe çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, saat 21.00 sularında başlayan dolu ve şiddetli fırtına nedeniyle bazı iş yerleri ve evleri su bastı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu, eski otogardaki iş yerlerinin camlarında hasara neden oldu.

GİŞE DEVRİLDİ ÇALIŞAN HASTANELİK OLDU

Cunda Adası'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait bilet gişesi şiddetli fırtına nedeniyle devrildi, gişe çalışanı ise yaralandı. Yaralanan personel, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ada'da devrilen bir ağacın elektrik tellerine zarar vermesi nedeniyle bir süre kesinti de yaşandı. Öte yandan, dolu yüzünden kentteki birçok aracın kaportalarında da hasar oluştuğu belirtildi.

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