28 Şubat 2023, Salı
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Balıkesir’de yaşayan İranlı aile depremzedeler için arabasını satışa çıkardı: Türkler de bana yardım ederdi
Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ili etkiledi. Yaşanan dehşetin ardından Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşamını sürdüren İranlı Akbari ailesi deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için aracını satışa çıkardı.