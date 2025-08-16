Viral Galeri Viral Liste 🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!

🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!

Her yaz sonunda mutfaklarda telaş başlar. Mevsimin en lezzetli domatesleri özenle seçilir, kışa hazırlık için kavanozlara girer. Ancak herkesin aklındaki soru aynıdır: "Domates sosu nasıl az sulu, kan kırmızısı ve yoğun kıvamlı yapılır?" İşin sırrı hem domates seçiminde hem de uygulanan küçük mutfak tekniklerinde gizlidir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2025 10:56
🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!

Kışa hazırlık sürecinde olanlar, mevsimin en taze domatesleriyle sos yapımına başlıyor. Daha az sulu, canlı kırmızı renge sahip, kıvamlı ve lezzetli bir domates sosu hazırlamak için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Bu ipuçları sayesinde su salmayan, kıpkırmızı ve yoğun kıvamlı soslar elde edebilirsiniz. İşte lezzeti artıracak o adımlar…

🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!

Doğru Domates Seçimi Şart

Yoğun kıvamlı sos için su oranı düşük domatesler tercih edilmeli. Roma, Sivas veya Salçalık domatesler bu işin en ideal çeşitleridir. Etli yapıları sayesinde hem daha az su salar hem de sosun rengini daha kırmızı gösterir

🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!

Suyunu Azaltmanın Yöntemleri

Domatesin kabuklarını kolayca soymak için önce kaynar suya batırın. Çekirdekleri mutlaka çıkarın çünkü sosun fazla sulanmasına sebep olur. Püre haline getirilen domatesler, daha koyu kıvamlı bir sosun temelini oluşturur.

🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!

Uzun Süre Kısık Ateşte Pişirin

Lezzetli bir domates sosunun sırrı sabırla pişirmekte. Kısık ateşte, kapağı açık şekilde uzun süre pişirmek fazla sıvının buharlaşmasını sağlar. Bu yöntem hem kıvamı artırır hem de rengin daha canlı görünmesine yardımcı olur

🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!

Lezzeti Dengeleyen Küçük Dokunuşlar Ekleyin

  • Bir tutam şeker, domatesin asidik tadını dengeler, rengi daha kırmızı gösterir.
  • Tuz, sosun aromasını zenginleştirir.
  • Zeytinyağı ve sarımsak ekleyerek sosa hem parlaklık hem de yoğun bir lezzet verebilirsiniz.
  • Kışın soğuk günlerinde yazı hatırlatacak en güzel dokunuşlardan de biri fesleğen ve kekik eklemektir. Tazesi bulunuyorsa daha da etkili olur. Hem lezzeti hem de sosun rengi daha belirgin hale gelir
SON DAKİKA