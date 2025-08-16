Afra Saraçoğlu'nun "bir insan hiç mi değişmez?" dedirten halleri

Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı "Seyran" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Afra Saraçoğlu, çocukluk fotoğraflarıyla gündeme geldi. Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan Saraçoğlu, geçmişten bugüne hiç değişmemesiyle dikkat çekti. Hayranları, "Hala aynı, hiç değişmemiş" gibi yorumlar yaptı.