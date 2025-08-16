Afra Saraçoğlu'nun "bir insan hiç mi değişmez?" dedirten halleri

16 Ağustos 2025, Cumartesi

Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı "Seyran" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Afra Saraçoğlu, çocukluk fotoğraflarıyla gündeme geldi. Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan Saraçoğlu, geçmişten bugüne hiç değişmemesiyle dikkat çekti. Hayranları, "Hala aynı, hiç değişmemiş" gibi yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 12:48
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, 101. bölümüyle ekranlara veda etmişti.

Eski partneri Demir'le bir süre önce aşk yaşadığı bilinen Saraçoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncunun 10 milyondan fazla takipçili Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ve paylaşımlar, kısa sürede büyük ilgi görüyor.

"HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"

Güzel oyuncu şimdi de çocukluk halleriyle gündeme geldi. Saraçoğlu'nun geçmişten bugüne hiç değişmemesi de takipçilerini şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun fotoğraflarına "Hala aynı, hiç değişmemiş" gibi yorumlarda bulundu.

Afra, daha önce doğum gününden annesiyle çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

2 Aralık'ta doğum gününü kutlayan yıldız oyuncu, bu fotoğrafını paylaşarak hayranlarına otizmle çocuklara bağış çağrısında bulunmuştu.

İşte Afra Saraçoğlu'nun çocukluk halleri

