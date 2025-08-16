16 Ağustos 2025, Cumartesi
İstanbul’da fırtına nedeniyle tekne alabora oldu!
İstanbul Zeytinburnu açıklarında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir tekne alabora oldu. Teknedeki 4 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknenin daha sonra battığı görüldü. Öte yandan İstanbul Büyükçekmece'de şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 karayolu trafiğe kapatıldı.