Bir kaşıkla tertemiz oluyor, kireçten eser bırakmıyor! Çaydanlığı anında parlatan o yöntem

Çaydanlığınızda oluşan inatçı kireç lekeleri artık kabus olmaktan çıkıyor. Kireçten kurtulmak için pahalı ürünlere gerek yok. Evde bulunan birkaç basit malzeme sayesinde kimyasal kullanmadan, dakikalar içinde çaydanlığınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz. İşte mutfağınızda bulunan basit malzemelerle çaydanlığınızı anında parlatacak doğal yöntemler…

Çaydanlıkta biriken kireç hem içeceğinizin tadını bozar hem de zamanla mutfakta hijyen sorunlarına yol açar. Bu sorun için pahalı ürünlere veya saatler süren uğraşlara gerek yok. Evinizde bulunan malzemelerle çaydanlığınızı kolayca temizleyebilir, parıl parıl hale getirebilirsiniz. İşte en etkili doğal yöntemler…

Limon Tuzu

Limon tuzu, asidik yapısıyla çaydanlıkta oluşan kireci çözmede en güçlü yardımcıdır. Bir tatlı kaşığı limon tuzunu çaydanlığa ekleyip suyla kaynatmak, dakikalar içinde gözle görülür bir temizlik sağlar. Özellikle yoğun kireç birikimlerinde bu yöntem oldukça etkilidir. Haftada bir uygulandığında çaydanlıkta kireç oluşumunun önüne geçilir.

Sirke ve Tuz

Doğal asit kaynağı sirke ile aşındırıcı özelliği olan tuz birleştiğinde, kirece karşı adeta mucizevi bir etki ortaya çıkar. Bir bardak sirke ve bir yemek kaşığı tuzu çaydanlığa ekleyip 10 dakika bekletmek, kireçli yüzeylerde çözülmeyi hızlandırır. İşlem sonrası bol suyla durulamak yeterli olur.

Patates Kabuğu

Patates kabukları, içerdiği nişasta ve enzimler sayesinde kireç tabakasını yumuşatarak kolayca temizlenmesini sağlar. Çaydanlığa eklenen patates kabukları suyla birlikte kaynatıldığında, çaydanlığınız doğal ve ekonomik bir yöntemle tertemiz olur

