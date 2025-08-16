Bir kaşıkla tertemiz oluyor, kireçten eser bırakmıyor! Çaydanlığı anında parlatan o yöntem

Çaydanlıkta biriken kireç hem içeceğinizin tadını bozar hem de zamanla mutfakta hijyen sorunlarına yol açar. Bu sorun için pahalı ürünlere veya saatler süren uğraşlara gerek yok. Evinizde bulunan malzemelerle çaydanlığınızı kolayca temizleyebilir, parıl parıl hale getirebilirsiniz. İşte en etkili doğal yöntemler…