Balıkesir’de korkunç kaza! Öğrenci servisiyle TIR çarpıştı

Balıkesir'de sabah saatlerinde bir öğrenci servisiyle TIR çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olduğu öğrenildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazada yaralanan 8 öğrencinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Balıkesir'de sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. İçinde 27'si öğrenci 29 kişi bulunan okul servisi, bir TIR'la çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 8 öğrenci ağır yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Balikesir merkez Pamukçu mevkiinde 25.12.2024 günü sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." dedi.