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Balıkesir'de kahvehanede pompalı saldırının failleri baba-oğul tutuklandı

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Giriş: 13.04.2023 16:41
Erzurum'da sabah saatlerinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Üniversite öğrencisi bir genç, annesini öldürürken babasını ise ağır yaraladı. Saldırgan komşusu tarafından etkisiz hale getirilirken, polis ekipleri gözaltına aldı.
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