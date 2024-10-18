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Balıkesir’de ağaç katliamı! Yola zarar veriyor diye kestiler

Balıkesir’de ağaç katliamı! Yola zarar veriyor diye kestiler

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 14:25
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çok sayıda ağaç yola zarar veriyor diye kesildi. Vatandaşlar ise kesime tepki gösterdi.
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