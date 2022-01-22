23 Ocak 2022, Pazar
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Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında uyardı
Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada Balıkesir'deki 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Vatandaşlarda ciddi bir korku yarattı bu deprem. Bir süre sokakta kalmalarında fayda var. Ancak bu depremin yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.